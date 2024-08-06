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Справу експосадовців АРМА за обвинуваченням у заволодінні майже $400 тисяч направили до суду

21:35, 6 серпня 2024
Ці кошти були вилучені та арештовані під час обшуку в межах кримінального провадження та згодом передані в управління АРМА відповідно до рішення суду.
Справу експосадовців АРМА за обвинуваченням у заволодінні майже $400 тисяч направили до суду
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САП та НАБУ направили до суду обвинувальний акт стосовно колишніх посадовців АРМА, серед яких тимчасово виконувач обов’язків голови АРМА, його заступник та начальник управління менеджменту активів, два адвокати (посади вказані на момент вчинення злочину), за обвинуваченням у заволодінні 398 тисяч доларів США, які перебували під арештом і були передані в управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У САП зазначають, що у межах досудового розслідування, що здійснювали детективи НАБУ, було встановлено, що у серпні-грудні 2020 року вищевказані особи незаконно заволоділи коштами у сумі майже $400 тисяч, які були передані в управління АРМА. Ці кошти були вилучені та арештовані під час обшуку в межах кримінального провадження та згодом передані в управління АРМА відповідно до рішення суду.

«З’ясувалося, що особи підробили рішення суду про скасування арешту з коштів і в подальшому перерахували ці кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного відношення, згодом розподіливши перераховані гроші між собою», - пишуть у прокуратурі.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Дії одного з адвокатів кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України.

Матеріали стосовно фізичної особи виділено в окреме кримінальне провадження.

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