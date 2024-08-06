Кабмін вніс зміни для спрощення оформлення автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою

Уряд передбачив можливість видачі реєстраційних документів для поїздок за кордон для автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою, які перебувають на тимчасовому державному обліку.

Джерело фото: ukranews.com

Кабмін під час засідання 6 серпня вніс зміни щодо спрощення державного обліку та державної реєстрації транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України за спрощеною процедурою в умовах воєнного стану.

Зокрема передбачено можливість видачі реєстраційних документів для поїздок за кордон для транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою.

Йдеться про зміни до постанов КМУ №1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» і №584 «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період воєнного стану в Україні».

За словами представника Уряду в парламенті Тараса Мельничука, документом, що підтверджує право власності на транспортний засіб, визначено декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою.

Також визначено перелік документів, які подаються для державної реєстрації або державного обліку транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою та ввезених на митну територію України за спрощеною процедурою.

Крім того, передбачено можливість видачі реєстраційних документів для поїздок за кордон для транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою та ввезених на митну територію України за спрощеною процедурою, які перебувають на тимчасовому державному обліку.

Передбачено обовʼязковість зазначення в реєстраційних документах заборони щодо відчуження транспортних засобів, які визнані гуманітарною допомогою та ввезені на митну територію України з урахуванням вимог Закону «Про гуманітарну допомогу».

Автор: Наталя Мамченко

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