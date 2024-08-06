Кабмин внес изменения для упрощения оформления автомобилей, признанных гуманитарной помощью

Правительство предусмотрело возможность выдачи регистрационных документов для поездок за границу для автомобилей, признанных гуманитарной помощью, состоящих на временном государственном учете.

Источник фото: ukranews.com

Кабмин во время заседания 6 августа внес изменения по упрощению государственного учета и государственной регистрации транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Украины по упрощенной процедуре в условиях военного положения.

В частности, предусмотрена возможность выдачи регистрационных документов для поездок за границу для авто, признанных гуманитарной помощью.

Речь идет об изменениях в постановления КМУ №1388 «Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятии с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов» и №584 «Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период военного положения в Украине».

По словам представителя Правительства в парламенте Тараса Мельничука, документом, подтверждающим право собственности на транспортное средство, определена декларация о перечне товаров, определяемых гуманитарной помощью.

Также определен перечень документов, представляемых для государственной регистрации или государственного учета транспортных средств, признанных гуманитарной помощью и ввезенных на таможенную территорию Украины по упрощенной процедуре.

Кроме того, предусмотрена возможность выдачи регистрационных документов для поездок за границу для транспортных средств, признанных гуманитарной помощью и ввезенных на таможенную территорию Украины по упрощенной процедуре, состоящих на временном государственном учете.

Предусмотрена обязательность указания в регистрационных документах запрета на отчуждение транспортных средств, которые признаны гуманитарной помощью и ввезены на таможенную территорию Украины с учетом требований Закона «О гуманитарной помощи».

Автор: Наталья Мамченко

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