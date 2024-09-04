В Киеве мужчина стрелял в охранника возле ЖК «Амурский»: ему сообщено о подозрении

После замечания мужчина получил оружие и открыл огонь.

В Киеве сообщили о подозрении 31-летнему мужчине, стрелявшему из травматического пистолета в охранника парковки возле ЖК «Амурский» в Голосеевском районе. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, 2 сентября около 19 часов вечера водитель автомобиля Ауди припарковал его у подъезда жилого дома в Голосеевском районе столицы, где он проживает и получил замечания от охранника парковки.

На замечание 49-летнего охранника мужчина получил пистолет «Форт 17» и начал угрожать оппоненту. Все это происходило недалеко от детской площадки на глазах многих свидетелей. Охранник подошел к подозреваемому и пытался отобрать у него оружие. В это время мужчина произвел приблизительно 5 выстрелов в пострадавшего, причинив ему ранение грудной клетки и голени.

Стрелявшего мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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