Исключение из Единого госреестра сведений об учредителях общественного формирования – что нужно знать

Решение уполномоченного органа о внесении изменений в сведения об общественном объединении, содержащихся в Едином государственном реестре, должно быть принято в порядке, определенном уставом такого общественного объединения.

Управление государственной регистрации ЦГУ МЮ г. Киев разъяснило вопрос исключения из Единого государственного реестра сведений об учредителях общественного формирования.

Відповідно до частини другої статті 1 Закону України «Про громадські об’єднання» (далі – Закон) громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Згідно частини першої статті 7 Закону засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років.

Частиною другою статті 7 Закону передбачено, що засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи.

Повноваження засновника громадського об’єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об’єднання в установленому законом порядку відповідно до частини сьомої статті 7 Закону.

Відповідно до положень пункту 8 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) не вносяться відомості про засновників громадських формувань, зокрема громадських об’єднань.

Враховуючи звернення громадських об’єднань щодо можливості виключення з Єдиного державного реєстру відомостей про засновників, повідомляємо, що відповідна дія може бути проведена на підставі документів, передбачених частиною четвертою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію), які подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Для проведення відповідної реєстраційної дії подаються такі документи:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (форма 4), затверджена наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3268/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 04.07.2023 № 2469/5) (з відміткою в полі «Виключення відомостей про засновників»);

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру (такий документ має містити рішення щодо виключення з Єдиного державного реєстру відомостей про всіх засновників громадського об’єднання, а не щодо одного чи кількох з них);

- реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи;

- документ про сплату адміністративного збору в розмірі 300 грн.

Рішення уповноваженого органу стосовно внесення змін до відомостей про громадське об’єднання, які містяться в Єдиному державному реєстрі, має бути прийняте в порядку, визначеному статутом такого громадського об’єднання, та відповідати вимогам, установленим статтею 15 Закону про реєстрацію.

Строк розгляду документів – 3 робочі дні.

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання може бути проведена у скорочені строки виключно за бажанням заявника у разі внесення додатково до адміністративного збору відповідної плати: 600 грн - протягом 2 робочих днів, 1500 грн - протягом 24 годин.

Державна реєстрація на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням громадського об’єднання відповідно до абзацу першого частини другої статті 4 Закону про реєстрацію.

Звертаємо увагу, що наказом Міністерства юстиції України «Про проведення державної реєстрації в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць» від 09.06.2023 № 2179/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2023 за № 977/40033, запроваджено принцип екстериторіальності при проведенні певних реєстраційних дій, зокрема, державна реєстрація громадських об’єднань, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь, проводиться незалежно від місцезнаходження громадського об’єднання.

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