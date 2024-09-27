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В Украине запустили электронный кабинет социальных услуг и сервис усыновления детей

14:26, 27 сентября 2024
Украинское правительство представило новые решения для улучшения социальных услуг и усыновления.
В Украине запустили электронный кабинет социальных услуг и сервис усыновления детей
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В Украине запустили электронный кабинет социальных услуг, а также новый сервис для усыновления детей. Об этом сообщили заместитель министра социальной политики Константин Кошеленко и министр социальной политики Оксана Жолнович во время форума Global Digital Social Forum.

Кошеленко отметил, что электронный кабинет социальных услуг станет полезным ресурсом, где граждане смогут получить информацию о доступной поддержке, пересмотреть свои социальные выплаты и услуги. «Сегодня мы представляем социальный портал. Уже сегодня, по адресу soc.gov.ua вы можете перейти и увидеть, как это работает», - сообщил он.

Он также добавил, что функционал портала будет постепенно расширяться. Сейчас на сайте Минсоцполитики доступны дашборды, демонстрирующие всех поставщиков социальных услуг на карте Украины. Кошеленко анонсировал, что новый веб-сайт Минсоцполитики, который разрабатывается совместно с UNICEF, будет представлен в первом месяце 2025 года. «Сайт в этом году также будет у Минсоцполитики новый, вместе с Unicef мы этим занимаемся, чтобы в первый месяц, видимо, 2025 года представить удобный вебдоступный новый сайт, на котором больше полезной информации вы сможете увидеть», - подчеркнул он.

Отдельного внимания также заслуживает платформа «Украина для каждого ребенка», которая, по словам заместителя министра, является важным шагом в развитии системы усыновления. «Система позволит оцифровать полный путь человека, полный процесс усыновления», - добавил Кошеленко.

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