В Україні запустили електронний кабінет соціальних послуг та сервіс усиновлення дітей

Український уряд представив нові рішення для покращення соціальних послуг і усиновлення.

В Україні запустили електронний кабінет соціальних послуг, а також новий сервіс для усиновлення дітей. Про це повідомили заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко та міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час форуму Global Digital Social Forum.

Кошеленко зазначив, що електронний кабінет соціальних послуг стане корисним ресурсом, де громадяни зможуть отримати інформацію про доступну підтримку, переглянути свої соціальні виплати та послуги. «Сьогодні ми презентуємо соціальний портал. Вже сьогодні, за адресою soc.gov.ua ви можете перейти і побачити, як це працює», — повідомив він.

Він також додав, що функціонал порталу буде поступово розширюватися. Наразі на сайті Мінсоцполітики доступні дашборди, що демонструють всіх надавачів соціальних послуг на карті України. Кошеленко анонсував, що новий веб-сайт Мінсоцполітики, який розробляється спільно з UNICEF, буде представлений у першому місяці 2025 року. «Сайт цього року також буде у Мінсоцполітики новий, разом з Unicef ми цим займаємось, щоб в перший місяць, мабуть, 2025 року презентувати зручний вебдоступний новий сайт, на якому більше корисної інформації ви зможете побачити», — підкреслив він.

Окремої уваги також заслуговує платформа «Україна для кожної дитини», яка, за словами заступника міністра, є важливим кроком у розбудові системи усиновлення. «Система дозволить оцифрувати повний шлях людини, повний процес усиновлення», — додав Кошеленко.

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