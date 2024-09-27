Практика судів
  1. В Україні

В Україні запустили електронний кабінет соціальних послуг та сервіс усиновлення дітей

14:26, 27 вересня 2024
Український уряд представив нові рішення для покращення соціальних послуг і усиновлення.
В Україні запустили електронний кабінет соціальних послуг та сервіс усиновлення дітей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні запустили електронний кабінет соціальних послуг, а також новий сервіс для усиновлення дітей. Про це повідомили заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко та міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час форуму Global Digital Social Forum.

Кошеленко зазначив, що електронний кабінет соціальних послуг стане корисним ресурсом, де громадяни зможуть отримати інформацію про доступну підтримку, переглянути свої соціальні виплати та послуги. «Сьогодні ми презентуємо соціальний портал. Вже сьогодні, за адресою soc.gov.ua ви можете перейти і побачити, як це працює», — повідомив він.

Він також додав, що функціонал порталу буде поступово розширюватися. Наразі на сайті Мінсоцполітики доступні дашборди, що демонструють всіх надавачів соціальних послуг на карті України. Кошеленко анонсував, що новий веб-сайт Мінсоцполітики, який розробляється спільно з UNICEF, буде представлений у першому місяці 2025 року. «Сайт цього року також буде у Мінсоцполітики новий, разом з Unicef ми цим займаємось, щоб в перший місяць, мабуть, 2025 року презентувати зручний вебдоступний новий сайт, на якому більше корисної інформації ви зможете побачити», — підкреслив він.

Окремої уваги також заслуговує платформа «Україна для кожної дитини», яка, за словами заступника міністра, є важливим кроком у розбудові системи усиновлення. «Система дозволить оцифрувати повний шлях людини, повний процес усиновлення», — додав Кошеленко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони визначило новий перелік посад, де можуть працювати військовослужбовці, які визнані ВЛК непридатними

Непридатні до військової служби особи зможуть працювати у ТЦК, а також на посадах офіцерів юридичної групи.

Чи можуть родичі загиблих внаслідок військових дій цивільних осіб стягнути моральну шкоду з держави Україна – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що самі по собі факти загибелі людей на підконтрольній державі території не означають автоматичне порушення гарантій права на життя за статтею 2 Конвенції.

Процедуру списання військового майна пропонують спростити через надлишкову бюрократію

Велика кількість уже втрачених та знищених внаслідок бойових дій БПЛА та засобів РЕБ залишається на обліку та створює надлишкове бюрократичне навантаження на відповідальних осіб Сил Оборони України.

Прокурор Офісу Генпрокурора відмовилася від посади судді

Прокурор Юлія Буланова не захотіла здійснювати правосуддя у Шевченківському райсуді міста Києва.

Як з ВАКС намагаються зробити частину «конвеєру» у справі викривача-Кубракова і використати для легалізації дерибану державної землі

Вищий антикорупційний суд як «безмовний підписант»: якою НАБУ бачить роль ВАКС у справі за заявою викривача-Кубракова, і чому суд прагнуть використати для проштовхування інтересів столичного забудовника.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва