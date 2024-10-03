Житель Одесской области пытался продать персональные данные 100 тысяч граждан

Злоумышленник продавал персональные данные граждан, в частности фамилии, имена, отчество, номера мобильных телефонов клиентов одного из частных предприятий.

В Одесской области правоохранители задержали 23-летнего жителя Березовки, который пытался продать персональные данные 100 тысяч граждан. Об этом сообщила Киберполиция.

Правоохранители установили, что молодой человек, действуя с неустановленными в настоящее время следствием лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, в группах одного из мобильных приложений продавал персональные данные граждан, в частности, фамилии, отчества, номера мобильных телефонов клиентов одного из частных предприятий.

Злоумышленник разместил на нескольких досках объявлений одного из мобильных приложений свое – о продаже баз персональных данных граждан Украины по выгодной цене.

«Вскоре появился клиент на покупку базы данных, который в переписке с продавцом захотел совершить пробную сделку. Он по требованию злоумышленника перечислил на его банковскую карточку оговоренную сумму денег, а тот отправил ему персональные данные о 50 человек», - сообщили в Киберполиции.

Правоохранители провели по месту жительства дельца санкционированный обыск, в ходе которого изъяли ноутбук с персональными данными 100 тысяч граждан, мобильный телефон с подтверждающей его противоправную деятельность информацией и другие вещественные доказательства.

Фигуранту предъявлено обвинение. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде залога в размере 60 тыс. 560 грн, которым он воспользовался.

Досудебное расследование по делу завершено и обвинительный акт направлен в суд.

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