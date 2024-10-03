Практика судів
  1. В Україні

Житель Одещини намагався продати персональні дані 100 тисяч громадян

15:33, 3 жовтня 2024
Зловмисник продавав персональні дані громадян, зокрема, прізвища, імена, по батькові, номери мобільних телефонів клієнтів одного з приватних підприємств.
Житель Одещини намагався продати персональні дані 100 тисяч громадян
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині правоохоронці затримали 23-річного жителя Березівки, який намагався продати персональні дані 100 тисяч громадян. Про це повідомила Кіберполіція.

Правоохоронці встановили, що молодик, діючи з невстановленими наразі слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, в групах одного з мобільних додатків продавав персональні дані громадян, зокрема, прізвища, імена, по батькові, номери мобільних телефонів клієнтів одного з приватних підприємств.

Зловмисник розмістив на декількох дошках оголошень одного з мобільних додатків своє - про продаж баз персональних даних громадян України за вигідною ціною.

«Невдовзі з’явився клієнт на покупку бази даних, який у листуванні з продавцем забажав здійснити пробну оборудку. Він за вимогою зловмисника перерахував на його банківську картку обумовлену суму грошей, натомість той відправив йому персональні дані про 50 осіб», - повідомили у Кіберполіції.

Правоохоронці провели за місцем мешкання ділка санкціонований обшук, в ході якого вилучили ноутбук з персональними даними 100 тисяч громадян, мобільний телефон з інформацією, що підтверджує його протиправну діяльність, та інші речові докази.

Фігуранту висунуто обвинувачення. Йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі до п’яти років.

Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 60 тис. 560 грн, якою він скористався.

Досудове розслідування у справі завершено і обвинувальний акт скеровано до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд звернув увагу на відмінність погоджувальної та дозвільної процедур розміщення реклами в місті Києві

Відмінність погоджувальної та дозвільної процедур розміщення реклами у Києві – позиція Верховного Суду.

Управління поліції провело службове розслідування щодо рішення суду та встановило, що суддя неправомірно закрив справу

Вища рада правосуддя не зрозуміла, що та навіщо зробила поліція і повернула документи заявнику.

Суддя у США заблокував каліфорнійський закон про заборону відео з політичними дипфейками, посилаючись на захист пародій конституцією

У Каліфорнії намагалися законом заборонити відео дипфейками на політиків, але суддя назвав цей закон «тупим інструментом, який перешкоджає гумористичному висловлюванню та неконституційно пригнічує вільний і необмежений обмін думками».

Кримінальні справи про самовільне залишення військової частини навіть не відкриватимуть – Федір Веніславський анонсував законопроект

У Комітеті з нацбезпеки опрацьовують законопроект, за яким стосовно військовослужбовців, що добровільно повернуться на службу, навіть не відкриватимуть кримінальні провадження по СЗЧ.

В Україні з’явиться повноцінний суд присяжних – Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект

Комітет ВР з питань правової політики через 4 роки повернувся до законопроекту про суд присяжних та рекомендував прийняти його за основу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду
  • Олександр Дзюба
    Олександр Дзюба
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва