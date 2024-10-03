Житель Одещини намагався продати персональні дані 100 тисяч громадян

Зловмисник продавав персональні дані громадян, зокрема, прізвища, імена, по батькові, номери мобільних телефонів клієнтів одного з приватних підприємств.

На Одещині правоохоронці затримали 23-річного жителя Березівки, який намагався продати персональні дані 100 тисяч громадян. Про це повідомила Кіберполіція.

Правоохоронці встановили, що молодик, діючи з невстановленими наразі слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, в групах одного з мобільних додатків продавав персональні дані громадян, зокрема, прізвища, імена, по батькові, номери мобільних телефонів клієнтів одного з приватних підприємств.

Зловмисник розмістив на декількох дошках оголошень одного з мобільних додатків своє - про продаж баз персональних даних громадян України за вигідною ціною.

«Невдовзі з’явився клієнт на покупку бази даних, який у листуванні з продавцем забажав здійснити пробну оборудку. Він за вимогою зловмисника перерахував на його банківську картку обумовлену суму грошей, натомість той відправив йому персональні дані про 50 осіб», - повідомили у Кіберполіції.

Правоохоронці провели за місцем мешкання ділка санкціонований обшук, в ході якого вилучили ноутбук з персональними даними 100 тисяч громадян, мобільний телефон з інформацією, що підтверджує його протиправну діяльність, та інші речові докази.

Фігуранту висунуто обвинувачення. Йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі до п’яти років.

Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 60 тис. 560 грн, якою він скористався.

Досудове розслідування у справі завершено і обвинувальний акт скеровано до суду.

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