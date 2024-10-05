Кто имеет право на досрочные пенсии по возрасту

В ПФУ отмечают, что на досрочные пенсии имеют право лица, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе работодателя по состоянию здоровья, которым на день увольнения осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста.

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