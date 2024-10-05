Хто має право на дострокові пенсії за віком

У ПФУ зазначають, що на дострокові пенсії мають право особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи роботодавця за станом здоров’я, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку.

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