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В ГСЧС напомнили правила безопасности при печном отоплении дома

22:36, 21 октября 2024
Спасатели отметили, что печь не должна перегреваться.
В ГСЧС напомнили правила безопасности при печном отоплении дома
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям напомнила правила безопасности, на которые важно обращать внимание при печном отоплении дома.

Там отметили, что нужно следить, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин. Сквозные трещины опасны тем, что из-за них угарный газ попадает в помещение.

«Печ не должна перегреваться. Кроме возможного возгорания предметов рядом с печью из-за перегрева появляются трещины», - написали в ГСЧС.

Также в ведомстве добавили, что все дымовые трубы и стены на чердаке, через которые проложены дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены.

Еще там сообщили, что с начала года зафиксировано 22 169 пожаров в жилом секторе.

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ГСЧС

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