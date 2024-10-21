В ГСЧС напомнили правила безопасности при печном отоплении дома

Спасатели отметили, что печь не должна перегреваться.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям напомнила правила безопасности, на которые важно обращать внимание при печном отоплении дома.

Там отметили, что нужно следить, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин. Сквозные трещины опасны тем, что из-за них угарный газ попадает в помещение.

«Печ не должна перегреваться. Кроме возможного возгорания предметов рядом с печью из-за перегрева появляются трещины», - написали в ГСЧС.

Также в ведомстве добавили, что все дымовые трубы и стены на чердаке, через которые проложены дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены.

Еще там сообщили, что с начала года зафиксировано 22 169 пожаров в жилом секторе.

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