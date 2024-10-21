У ДСНС нагадали правила безпеки при пічному опаленні будинку

Рятувальники зазначили, що піч не повинна перегріватися.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадала правила безпеки, на які важливо звертати увагу при пічному опаленні будинку.

Там зазначили, що треба слідкувати, щоб у стінах печей і димарів не було тріщин. Наскрізні тріщини небезпечні тим, що через них чадний газ потрапляє до приміщення.

«Піч не повинна перегріватися. Окрім можливого займання предметів поруч із піччю, через перегрів з'являються тріщини», - написали у ДСНС.

Також у відомстві додали, що усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, мають бути оштукатурені та побілені.

Ще там повідомили, щоз початку року зафіксовано 22 169 пожеж у житловому секторі.

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