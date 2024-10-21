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Володимир Зеленський підписав закон про «прозоре будівництво»

16:48, 21 жовтня 2024
Замовників тендерів на будівництво зобов’язали оприлюднювати на Prozorro ціни на матеріали.
Володимир Зеленський підписав закон про «прозоре будівництво»
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо забезпечення оприлюднення замовниками у електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва – законопроект 11057.

Як писала «Судово-юридична газета», новий закон зобов'язує організаторів торгів публікувати у відкритому доступі інформацію про ціни на матеріальні ресурси, послуги з поточного ремонту, роботи з будівництва а також інформацію про будівельні матеріали.

Закон діятиме як під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, так і у мирний час.

Законодавчий акт вносить зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» та визначає, що невід’ємними додатками до договору про закупівлю послуг з поточного ремонту, робіт з будівництва нових, розширення, реконструкції, капітального ремонту та реставрації існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення є документи, які містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, а також визначає інформацію про будівельні матеріали, яка обов’язково має міститись у таких документах, а саме: найменування, характеристики, одиниця виміру, відпускна ціна, кількість, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати.

Голова Комітету з питань антикорупційної політики у Верховної Ради України Анастасія Радіна поінформувала, що після набрання законом чинності усі без винятку замовники тендерів на будівництво, у тому числі дорожнього, будуть зобов’язані оприлюднити на Prozorro ціни на матеріальні ресурси (кошториси) упродовж трьох робочих днів з дати укладання договору з підрядником чи внесення змін до цього договору.

«Разом з цінами замовники, як і раніше, оприлюднюватимуть договір з будівельним підрядником із усіма додатками», - додала вона.

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закон Володимир Зеленський

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