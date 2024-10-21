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Владимир Зеленский подписал закон о «прозрачном строительстве»

16:48, 21 октября 2024
Заказчиков тендеров на строительство обязали обнародовать на Prozorro цены на материалы.
Владимир Зеленский подписал закон о «прозрачном строительстве»
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» об обеспечении обнародования заказчиками в электронной системе закупок информации о ценах на материальные ресурсы при закупках услуг по текущему ремонту и работам по строительству – законопроект 11057.

Как писала «Судебно-юридическая газета», новый закон обязывает организаторов торгов публиковать в открытом доступе информацию о ценах на материальные ресурсы, услугах по текущему ремонту, работе по строительству, а также информацию о строительных материалах.

Закон будет действовать как во время правового режима военного положения в Украине, так и в мирное время.

Законодательный акт вносит изменения в Закон Украины «О публичных закупках» и определяет, что неотъемлемыми приложениями к договору о закупке услуг по текущему ремонту, работам по строительству новых, расширению, реконструкции, капитальному ремонту и реставрации существующих объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения являются документы, содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы, а также определяет информацию о строительных материалах, которая обязательно должна содержаться в таких документах, а именно: наименование, характеристики, единица измерения, отпускная цена, количество, стоимость транспортировки и заготовительно-складские расходы.

Председатель Комитета по антикоррупционной политике в Верховной Раде Украины Анастасия Радина проинформировала, что после вступления закона в силу все без исключения заказчики тендеров на строительство, в том числе дорожного, будут обязаны обнародовать на Prozorro цены на материальные ресурсы (сметы) в течение трех рабочих дней с даты заключения договора с подрядчиком или внесения изменений в этот договор.

«Вместе с ценами заказчики по-прежнему будут обнародовать договор со строительным подрядчиком со всеми приложениями», – добавила она.

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закон Владимир Зеленский

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