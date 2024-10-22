Должны ли декларанты указывать в отчете выигрыш в лотерею

Выигрыши (призы), полученные в лотерее, розыгрышах или спортивных соревнованиях, также подлежат декларированию.

Субъекты декларирования в декларации обязательно должны указывать все доходы, которые они или члены семьи получили в течение отчетного периода. К таким доходам относятся не только зарплата или гонорары, но и выигрыши. Об этом сообщили в Офисе добродетели НАПК.

Выигрыши (призы), полученные в лотерее, розыгрышах или спортивных соревнованиях, также подлежат декларированию. Доход указывается с учетом начисленных налогов и сборов.

Среди прочего, доходы, которые декларируются:

Заработная плата

Гонорары

Доход от предпринимательства

Выигрыши

Подарки

Наследие

Прочие доходы

Доходы декларируются независимо от их размера, кроме подарков, отмечают в Офисе добродетели НАПК.

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