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Должны ли декларанты указывать в отчете выигрыш в лотерею

23:47, 22 октября 2024
Выигрыши (призы), полученные в лотерее, розыгрышах или спортивных соревнованиях, также подлежат декларированию.
Должны ли декларанты указывать в отчете выигрыш в лотерею
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Субъекты декларирования в декларации обязательно должны указывать все доходы, которые они или члены семьи получили в течение отчетного периода. К таким доходам относятся не только зарплата или гонорары, но и выигрыши. Об этом сообщили в Офисе добродетели НАПК.

Выигрыши (призы), полученные в лотерее, розыгрышах или спортивных соревнованиях, также подлежат декларированию. Доход указывается с учетом начисленных налогов и сборов.

Среди прочего, доходы, которые декларируются:

  • Заработная плата
  • Гонорары
  • Доход от предпринимательства
  • Выигрыши
  • Подарки
  • Наследие
  • Прочие доходы

Доходы декларируются независимо от их размера, кроме подарков, отмечают в Офисе добродетели НАПК.

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НАПК

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