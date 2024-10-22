Чи мають декларанти зазначати у звіті виграш у лотерею

Виграші (призи), отримані в лотереї, розіграшах або спортивних змаганнях, також підлягають декларуванню.

Суб’єкти декларування у декларації обов’язково мають зазначати всі доходи, які вони або їхні члени сім’ї отримали упродовж звітного періоду. До таких доходів належать не лише зарплата чи гонорари, але й виграші. Про це повідомили у Офісі доброчесності НАЗК.

Виграші (призи), отримані в лотереї, розіграшах або спортивних змаганнях, також підлягають декларуванню. Дохід вказується з урахуванням нарахованих податків і зборів.

Серед іншого, доходи, що декларуються:

Заробітна плата

Гонорари

Дохід від підприємництва

Виграші

Подарунки

Спадщина

Інші доходи

Доходи декларуються незалежно від їх розміру, крім подарунків, наголошують у Офісі доброчесності НАЗК.

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