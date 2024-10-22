В Соломенском районе Киева ограничат движение на улице Нежинской

Ограничения будут действовать 23 и 24 октября.

Источник фото: КГГА

Из-за работ по укладке асфальтобетонного покрытия, в столице 23 и 24 октября частично ограничат движение по улице Нежинской в ​​Соломенском районе.

Как отмечается, ограничения будут действовать на участке от улицы Николая Голего до Отрадного проспекта.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве на Вокзальной площади изменяют организацию движения транспорта.

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