У Солом'янському районі Києва обмежать рух на вулиці Ніжинській

Обмеження будуть діяти 23 та 24 жовтня.

Джерело фото: КМДА

Через роботи з укладання асфальтобетонного покриття, у столиці 23 та 24 жовтня частково обмежать рух вулицею Ніжинською у Солом’янському районі.

Як зазначається, обмеження будуть діяти на ділянці від вулиці Миколи Голего до Відрадного проспекту.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Києві на Вокзальній площі змінюють організацію руху транспорту.

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