У Кам’янці-Подільському поліція врятувала кошеня з-під капота автомобіля

Кошеня забрала небайдужа перехожа, яка викликала поліцію на порятунок пухнастика.

У Кам’янці-Подільському поліцейські Ілля Муха та Денис Федорович отримали повідомлення від небайдужої громадянки, яка почула нявкання кошеняти з-під припаркованого автомобіля. Про це повідомила патрульна поліція Кам'янець-Подільського району.

Прибувши на місце, правоохоронці розпочали рятувальну операцію. Виявилось, що маленьке пухнасте створіння залізло під капот авто. За кілька хвилин поліцейським вдалося визволити кошеня, яке було передано заявниці, що висловила бажання піклуватися про нього.

Поліція закликає водіїв бути уважними: перед виїздом обов’язково перевіряйте автомобіль на наявність тварин. Пухнастики часто ховаються в таких місцях, як:

під автомобілем;

під капотом;

під арками коліс;

біля вихлопної труби.

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