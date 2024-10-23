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В Каменце-Подольском полиция спасла котенка из-под капота автомобиля

07:00, 23 октября 2024
Котенка забрала неравнодушная прохожая, которая вызвала полицию на спасение пушистика.
В Каменце-Подольском полиция спасла котенка из-под капота автомобиля
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В Каменце-Подольском полицейские Илья Муха и Денис Федорович получили сообщение от неравнодушной гражданки, которая услышала мяуканье котенка из-под припаркованного автомобиля. Об этом сообщила патрульная полиция Каменец-Подольского района.

Прибыв на место, правоохранители начали спасательную операцию. Оказалось, что маленькое пушистое создание залезло под капот авто. За несколько минут полицейским удалось освободить котенка, который был передан заявительнице, которая выразила желание заботиться о нем.

Полиция призывает водителей быть внимательными: перед выездом обязательно проверяйте автомобиль на наличие животных. Пушистики часто прячутся в таких местах, как:

- под автомобилем;

- под капотом;

- под арками колес;

- возле выхлопной трубы.

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полиция

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