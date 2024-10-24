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В Одесской области 73-летний мужчина стрелял в детей и соседских собак

22:00, 24 октября 2024
73-летнего мужчину из Килии будут судить за стрельбу из пневматического револьвера.
В Одесской области 73-летний мужчина стрелял в детей и соседских собак
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Перед судом предстанет 73-летний житель Килии, который стрелял в городе из пневматического револьвера. Об этом сообщила полиция Одесской области.

В нетрезвом состоянии мужчина совершил выстрелы в сторону ребенка, животных и зданий. К счастью, никто не пострадал. Следователи предъявили ему обвинение в хулиганстве, что предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Происшествие произошло в августе вечером. Жители соседних домов известили полицию о стрельбе. Прибыв на место, правоохранители задержали нарушителя и изъяли оружие.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, стрелял через забор в сторону собак, которые, по его мнению, мешали ему отдыхать. Затем, уходя с места инцидента, он вступил в конфликт с женщиной и выстрелил в здание магазина. На детской площадке он пытался направить оружие на двух девушек, одна из которых убежала. Мужчина нажал на крючок, но произошла осечка.

Во время задержания у мужчины был изъят пневматический револьвер с одним патроном, а также гильзы с мест выстрелов. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

И.о. начальника отделения полиции № 2 Измаильского районного отдела полиции Александр Паюк сообщил, что мужчину задержали в процессуальном порядке. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины направлен в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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полиция Одесса

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