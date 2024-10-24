На Буковине разоблачили правоохранителя, который продавал каннабис

Для маскировки правоохранитель скрывал «зелье» в посылках с продуктами.

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ГБР и СБУ сообщили о подозрении правоохранителю из Черновицкой области, продававшему каннабис. Об этом сообщил официальный сайт Бюро.

Правоохранители разоблачили злоумышленника во время очередной отправки пакетов с марихуаной. Для маскировки он скрывал «зелье» в посылках с продуктами.

23 октября правоохранители провели ряд обысков по месту жительства и в гараже злоумышленника, где изъяли значительное количество готовых к продаже наркотиков.

«Он подозревается в незаконном приобретении, хранении в целях сбыта, а также незаконной пересылке в целях сбыта наркотических средств (ч. 1 ст. 307 УК Украины)», - добавили в ГБР.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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