На Буковині викрили правоохоронця, який продавав канабіс

Для маскування правоохоронець приховував «зілля» у посилках з продуктами.

ДБР та СБУ повідомили про підозру правоохоронцю з Чернівецької області, який продавав канабіс. Про це повідомив офіційний сайт Бюро.

Правоохоронці викрили зловмисника під час чергового відправлення пакетів з марихуаною. Для маскування він приховував «зілля» у посилках з продуктами.

23 жовтня правоохоронці провели низку обшуків за місцем проживання та у гаражі зловмисника, де вилучили значну кількість готових для продажу наркотиків.

«Він підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному пересиланні з метою збуту наркотичних засобів (ч. 1 ст. 307 КК України)», - додали у ДБР.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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