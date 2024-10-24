На Одещині 73-річний чоловік стріляв у дітей та сусідських собак

73-річного чоловіка з Кілії судитимуть за стрілянину з пневматичного револьвера.

Перед судом постане 73-річний житель Кілії, який стріляв у місті з пневматичного револьвера. Про це повідомила поліція Одеської області.

У нетверезому стані чоловік здійснив постріли в бік дитини, тварин і будівель. На щастя, ніхто не постраждав. Слідчі висунули йому обвинувачення в хуліганстві, що передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

Подія сталася в серпні ввечері. Мешканці сусідніх будинків сповістили поліцію про стрілянину. Прибувши на місце, правоохоронці затримали порушника та вилучили зброю.

В ході розслідування з'ясувалося, що чоловік, перебуваючи в стані сп’яніння, стріляв через паркан у бік собак, які, на його думку, заважали йому відпочивати. Потім, йдучи з місця інциденту, він вступив у конфлікт із жінкою і вистрілив у будівлю магазину. На дитячому майданчику він намагався спрямувати зброю на двох дівчат, одна з яких втекла. Чоловік натиснув на гачок, але стався осічка.

Під час затримання у чоловіка було вилучено пневматичний револьвер із одним набоєм, а також гільзи з місць пострілів. Всі речові докази направлено на експертизу.

Т.в.о. начальника відділення поліції № 2 Ізмаїльського районного відділу поліції Олександр Паюк повідомив, що чоловіка затримали в процесуальному порядку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України направлено до суду. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

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