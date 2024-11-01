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Гостиничный комплекс «Феофания» останется в собственности Национальной академии наук — решение суда

15:27, 1 ноября 2024
В Киеве предприниматель пытался присвоить гостиничный комплекс «Феофания» стоимостью 454 млн. грн.
Гостиничный комплекс «Феофания» останется в собственности Национальной академии наук — решение суда
Фото: ukrinform.com
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Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Голосеевского райсуда Киева, которым отказано в удовлетворении иска физического лица, пытавшегося признать за собой право собственности на гостиницу «Феофания», которая находится на ул. Метрологический, 14-Б в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Таким образом, гостиничный комплекс площадью почти 7 тыс. кв. м и стоимостью более 450 млн грн остается в собственности государства в лице Национальной академии наук Украины.

Правоохранители установили, что в 2022 году физическое лицо обратилось в суд с иском к Национальной академии наук Украины, в котором просило признать за собой право собственности на гостиничный комплекс, который истец якобы выкупил у государства еще в 1995 году.

При этом указанное физическое лицо, являясь учредителем частного предприятия, которое много лет арендовало это имущество у государства и было участником ряда судебных процессов, в частности по иску прокурора, точно знало, что спорный гостиничный комплекс является собственностью государства в лице Национальной академии наук Украины.

«Таким образом предотвращено незаконное выбытие гостиничного комплекса «Феофания» из собственности Национальной академии наук Украины», - заявили в прокуратуре.

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