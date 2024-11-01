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Готельний комплекс «Феофанія» залишиться у власності Національної академії наук — рішення суду

15:27, 1 листопада 2024
У Києві підприємець намагався привласнити готельний комплекс «Феофанія» вартістю 454 млн. грн.
Готельний комплекс «Феофанія» залишиться у власності Національної академії наук — рішення суду
Фото: ukrinform.com
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Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Голосіївського райсуду Києва, яким відмовлено у задоволенні позову фізичної особи, яка намагалась визнати за собою право власності на готель «Феофанія», що знаходиться на вул. Метрологічний, 14-Б у Голосіївському районі столиці. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Таким чином готельний комплекс площею майже 7 тис. кв. м та вартістю у понад 450 млн грн залишається у власності держави в особі Національної академії наук України.

Правоохоронці встановили, що в 2022 році фізична особа звернулась до суду з позовом до Національної академії наук України, в якому просила визнати за собою право власності на готельний комплекс, який позивач начебто викупив у держави ще в 1995 році.

При цьому, вказана фізична особа, будучи засновником приватного підприємства, яке багато років орендувало це майно у держави та була учасником низки судових процесів, зокрема за позовом прокурора, достеменно знала, що спірний готельний комплекс є власністю держави в особі Національної академії наук України.

«Таким чином попереджено незаконне вибуття готельного комплексу «Феофанія» з власності Національної академії наук України», - заявили у прокуратурі.

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суд прокуратура Київ

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