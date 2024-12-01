В Минюсте напомнили алгоритм оформления и предъявления электронных исполнительных документов для выполнения

Исполнительный документ, изданный в форме электронного документа, должен отвечать ряду требований.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции в г. Одесса напомнило алгоритм оформления и предъявления электронных исполнительных документов для выполнения.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про виконавче провадження», такі документи створені в єдиному електронному документі із накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Електронний документ є документом, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Виконавчий документ, що виданий у формі електронного документа, повинен відповідати вимогам, визначеним у частинах першій та другій статті 4 Закону України «Про виконавче провадження», та містити, зокрема:

- назву і дату видачі документа, найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;

- дату прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ; повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адресу місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дату народження боржника - фізичної особи;

- ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків);

- резолютивну частину рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;

- дату набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);

- строк пред’явлення рішення до виконання.

До того ж оскільки реєстрація виконавчих документів, виданих у формі електронних документів, здійснюється автоматично в автоматизованій системі виконавчого провадження (далі – Система), відповідно до пункту 3 розділу III Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 № 2432/5 (далі – Положення), при їх пред’явленні заява про примусове виконання рішення також подається в електронній формі, на яку стягувачем/уповноваженою особою накладається кваліфікований або удосконалений електронний підпис чи печатка.

В заяві необхідно зазначити такі відомості:

- найменування органу державної виконавчої служби/прізвище, ім’я та, за наявності, по батькові приватного виконавця до якого подається заява;

- назву, номер та дату видачі виконавчого документа, орган, що видав виконавчий документ;

- Дату набрання законної сили рішенням;

- категорію стягнення; тип стягнення (майнове, немайнове);

- резолютивну частину виконавчого документа;

- повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) боржника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дату народження боржника; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань боржника (для юридичних осіб - за наявності);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі боржника - фізичної особи (за наявності);

- спосіб перерахування стягнутих з боржника грошових сум;

- реквізити рахунку для отримання стягнутих з боржника грошових сум, відкритого у банку, в органі, що здійснює казначейське обслуговування або іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг (за наявності);

- відомості про часткове виконання рішення боржником; відомості про повторне пред’явлення виконавчого документа (дату винесення повідомлення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу, винесених під час попереднього пред’явлення);

- інші відомості.

Згідно зі змінами до Розділу XV Положення, що були внесені із введенням воєнного стану в Україні, електронна інформаційна взаємодія з органами (посадовими особами), уповноваженими видавати виконавчі документи у випадках, передбачених законом, під час пред’явлення ними або стягувачами - виконавчих документів, виданих у формі електронного документа, та їх виконання здійснюються за допомогою Системи.

Пред’явлення до примусового виконання виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, забезпечується з використанням: засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатка Порталу Дія стягувачами - фізичними особами; підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема, підсистем «Електронний кабінет», «Електронний суд», стягувачами - фізичними та юридичними особами.

Звертаємо увагу, що електронна інформаційна взаємодія Системи з іншими електронними інформаційними ресурсами, у тому числі Порталом Дія, Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, підсистемами «Електронний кабінет», «Електронний суд», здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів або з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, установленому законодавством.

Також електронна інформаційна взаємодія з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 606 «Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів», а з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем – відповідно до Регламенту інформаційної взаємодії в електронній формі, розробленого ДП «Національні інформаційні системи», яке є адміністратором Системи, та оприлюдненого на його офіційному вебсайті.

Крім того, не допускається одночасне пред’явлення одного виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, до різних органів державної виконавчої служби та/або приватних виконавців, а також одночасне пред’явлення одного виконавчого документа в електронній та паперовій формі.

Стягувачам треба звернути увагу, що пред’явлення до примусового виконання виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, здійснюється виключно в електронній формі в рамках електронної інформаційної взаємодії з Системою.

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