В Украине 16 декабря начнут по-новому выключать свет — когда будут известны графики отключений

Новые графики отключения света на 16 декабря станут известны лишь в час ночи.

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16 декабря в Украине продолжат действовать графики отключения света. Однако в распределении электроэнергии произойдут изменения.

ДТЭК предупреждает, что графики отключения света на понедельник относительно Киевской, Днепропетровской, Одесской областей и Киева станут известны лишь в час ночи.

«Системы обновляются, поэтому единоразовые графики поступят ночью. Они будут доступны примерно с 01:00 16 декабря на нашем телеграмм-канале», – сообщила компания

В «Укрэнерго» объяснили, что 16 декабря будут применены разные графики для потребителей.

Для бытовых потребителей:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 12:00 – две очереди отключений;

12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений;

15:00 – 17:00 – две очереди отключений;

17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений;

19:00 – 20:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

07:00 – 21:00 – применение графиков ограничения мощности.

Причина введения ограничений неизменна - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Однако энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

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