Практика судов
  1. В Украине

В Украине 16 декабря начнут по-новому выключать свет — когда будут известны графики отключений

18:47, 15 декабря 2024
Новые графики отключения света на 16 декабря станут известны лишь в час ночи.
В Украине 16 декабря начнут по-новому выключать свет — когда будут известны графики отключений
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

16 декабря в Украине продолжат действовать графики отключения света. Однако в распределении электроэнергии произойдут изменения.

ДТЭК предупреждает, что графики отключения света на понедельник относительно Киевской, Днепропетровской, Одесской областей и Киева станут известны лишь в час ночи.

«Системы обновляются, поэтому единоразовые графики поступят ночью. Они будут доступны примерно с 01:00 16 декабря на нашем телеграмм-канале», – сообщила компания

В «Укрэнерго» объяснили, что 16 декабря будут применены разные графики для потребителей.

Для бытовых потребителей:

  • 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
  • 08:00 – 12:00 – две очереди отключений;
  • 12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений;
  • 15:00 – 17:00 – две очереди отключений;
  • 17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений;
  • 19:00 – 20:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

  • 07:00 – 21:00 – применение графиков ограничения мощности.

Причина введения ограничений неизменна - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Однако энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

электроэнергия отключение света графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нарушение порядка передачи рапортов между воинскими частями по участию военнослужащего в боевых действиях не свидетельствует об отсутствии у него права на дополнительное вознаграждение – Верховный Суд

Верховный Суд заключил, что право военнослужащего на начисление и выплату дополнительного вознаграждения не зависит от выполнения воинской частью формальных процедур реализации такого права.

Посол Украины в США Маркарова заявила, что у нее запросили прямые контакты украинской власти лица, выдающие себя за чиновников США

Эти лица как должностные лица США просят у Оксаны Маркаровой прямые контакты власти Украины или срочного разговора.

Большая Палата Верховного Суда подтвердила право изымать автомобили у граждан на основании мер правового режима военного положения

Большая Палата Верховного Суда считает, что вмешательство в право собственности истицы путем изъятия у нее авто в пользу воинской части преследовало легитимную цель и пропорционально соотношению к общественным интересам.

Верховная Рада в 2025 году может разрешить временно командировать судей местных судов в апелляционные суды

Командирование судей первой инстанции в апелляционные суды может стать актуальным в случае, если конкурс на должности судей апелляционных судов затянется.

Администрации колоний обяжут при наложении взыскания не позднее 24 часов предоставить осужденному возможность сообщить об этом защитнику

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении права заключенных и осужденных на безвозмездную юридическую помощь при применении дисциплинарных взысканий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області