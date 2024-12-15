В Украине 16 декабря начнут по-новому выключать свет — когда будут известны графики отключений

16 декабря в Украине продолжат действовать графики отключения света. Однако в распределении электроэнергии произойдут изменения.
ДТЭК предупреждает, что графики отключения света на понедельник относительно Киевской, Днепропетровской, Одесской областей и Киева станут известны лишь в час ночи.
«Системы обновляются, поэтому единоразовые графики поступят ночью. Они будут доступны примерно с 01:00 16 декабря на нашем телеграмм-канале», – сообщила компания
В «Укрэнерго» объяснили, что 16 декабря будут применены разные графики для потребителей.
Для бытовых потребителей:
Для промышленности и бизнеса:
Причина введения ограничений неизменна - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Однако энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
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