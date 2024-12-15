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В Україні 16 грудня почнуть по-новому вимикати світло — коли будуть відомі графіки відключень

18:47, 15 грудня 2024
Нові графіки відключення світла на 16 грудня стануть відомі лише о першій ночі.
В Україні 16 грудня почнуть по-новому вимикати світло — коли будуть відомі графіки відключень
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16 грудня в Україні продовжать діяти графіки відключення світла. Однак в розподіленні електроенергії відбудуться зміни.

ДТЕК попереджає, що графіки відключення світла на понеділок щодо Київської, Дніпропетровської, Одеської областей та Києва стануть відомі лише о першій ночі.

«Системи оновлюються, тому єдиноразово графіки надійдуть вночі. Вони будуть доступні приблизно з 01:00 16 грудня на нашому телеграм-каналі», - повідомила компанія

В «Укренерго» пояснили, що 16 грудня будуть застосовані різні графіки для споживачів.

Для побутових споживачів:

  • 07:00 - 08:00 - одна черга відключень;
  • 08:00 - 12:00 - дві черги відключень;
  • 12:00 - 15:00 - півтори черги відключень;
  • 15:00 - 17:00 - дві черги відключень;
  • 17:00 - 19:00 - півтори черги відключень;
  • 19:00 - 20:00 - одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

  • 07:00 - 21:00 - застосування графіків обмеження потужності.

Причина запровадження обмежень незмінна - пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Однак енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

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