В Україні 16 грудня почнуть по-новому вимикати світло — коли будуть відомі графіки відключень

16 грудня в Україні продовжать діяти графіки відключення світла. Однак в розподіленні електроенергії відбудуться зміни.
ДТЕК попереджає, що графіки відключення світла на понеділок щодо Київської, Дніпропетровської, Одеської областей та Києва стануть відомі лише о першій ночі.
«Системи оновлюються, тому єдиноразово графіки надійдуть вночі. Вони будуть доступні приблизно з 01:00 16 грудня на нашому телеграм-каналі», - повідомила компанія
В «Укренерго» пояснили, що 16 грудня будуть застосовані різні графіки для споживачів.
Для побутових споживачів:
Для промисловості та бізнесу:
Причина запровадження обмежень незмінна - пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Однак енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
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