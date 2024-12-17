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Подготовка новобранца в ВСУ стоит 180 тысяч гривен – Сухопутные войска ВСУ ответили, чем обеспечивают

12:40, 17 декабря 2024
По данным Сухопутных войск, сегодня общая стоимость обеспечения рекрута на время прохождения БЗВП составляет 180804 гривны.
Подготовка новобранца в ВСУ стоит 180 тысяч гривен – Сухопутные войска ВСУ ответили, чем обеспечивают
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На базовую общевойсковую подготовку (БЗВП) для каждого рекрута выделяется более 180 тысяч гривен. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

Так, там отметили, что каждый мобилизованный обязательно получает боевой единый комплект. В нее входят фуражка, панама, шапка, летний и зимний костюмы, носки, нательное белье, ботинки (летние и зимние), перчатки и другие предметы. Также предусмотрены защитные очки, шлемы и бронежилеты, налокотники, наколенники, тактические рюкзаки, подсумки и спальные мешки.

Все это имущество остается в собственности военнослужащего, за исключением бронежилета и шлема, которые необходимо вернуть.

По данным Сухопутных войск, сегодня общая стоимость обеспечения рекрута на время прохождения БЗВП составляет 180 804 гривны. Из них 99 тысяч гривен выделено на обмундирование, 75 727 гривен – на обеспечение боеприпасами, а 5 681 гривна – на продовольствие.

«Что касается боеприпасов, то учебные центры не имеют никакого дефицита — все полностью обеспечены калибром 7,62 мм в необходимом объеме», — заверили в Сухопутных войсках.

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