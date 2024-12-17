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Підготовка новобранця в ЗСУ коштує 180 тисяч гривень – Сухопутні війська ЗСУ відповіли, чим забезпечують

12:40, 17 грудня 2024
За даними Сухопутних військ, сьогодні загальна вартість забезпечення рекрута на час проходження БЗВП становить 180804 гривні.
Підготовка новобранця в ЗСУ коштує 180 тисяч гривень – Сухопутні війська ЗСУ відповіли, чим забезпечують
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На базову загальновійськову підготовку (БЗВП) для кожного рекрута виділяється понад 180 тисяч гривень. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Так, там зазначили, що кожен мобілізований обовʼязково отримує бойовий єдиний комплект. До нього входять кашкет, панама, шапка, літній і зимовий костюми, шкарпетки, натільна білизна, черевики (літні та зимові), рукавиці та інші предмети. Також передбачено захисні окуляри, шоломи й бронежилети, налокітники, наколінники, тактичні рюкзаки, підсумки й спальні мішки.

Усе це майно залишається у власності військовослужбовця, за винятком бронежилета та шолома, які необхідно повернути.

За даними Сухопутних військ, сьогодні загальна вартість забезпечення рекрута на час проходження БЗВП становить 180 804 гривні. З них 99 тисяч гривень виділено на обмундирування, 75 727 гривень — на забезпечення боєприпасами, а 5 681 гривня — на продовольство.

«Щодо боєприпасів, то навчальні центри не мають жодного дефіциту — усі повністю забезпечені калібром 7,62 мм у необхідному обсязі», — запевнили у Сухопутних військах.

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