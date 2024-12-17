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Апеляційний суд підтвердив рішення податкової про штраф у 1,6 млн гривень та відмову в бюджетному відшкодуванні з ПДВ — деталі справи

12:04, 17 грудня 2024
Податковою було проведено документальну позапланову перевірку платника, за наслідками якої складено акт та встановлено низку порушень.
Апеляційний суд підтвердив рішення податкової про штраф у 1,6 млн гривень та відмову в бюджетному відшкодуванні з ПДВ — деталі справи
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Судом апеляційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятих податкових повідомлень-рішень, якими зменшено розмір від’ємного значення суми ПДВ і відмовлено в наданні бюджетного відшкодування з ПДВ та застосовано штрафні (фінансові) санкції на загальну суму 1 644 523,0 гривень. Про це повідомили у Податковій службі Полтавської області. 

Так, контролюючим органом проведено документальну позапланову перевірку платника, за наслідками якої складено акт та встановлено порушення абз. «б» п. 200.4   ст. 200 ПК України, п. 185.1 ст. 185, п.187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188, пп. «а» п. 193.1 ст. 193, п. 194.1 ст. 194, п. 32 підрозділу 2 розділу XX «Перехідних положень» ПК України,  п.5 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що здійснені ним господарські операції з реалізації товарів, звільнені від оподаткування відповідно до абзацу «ї» пп.4 п.32 підрозділу 2 розділу XX «Перехідних положень» ПК України.

Суд апеляційної інстанції не погодився з висновками суду першої інстанції про те, що закупівля державними замовниками стосується лише будь-яких інших товарів у розумінні п.29 ч.1 ст. 1 Закону України «Про оборонні закупівлі», тоді як товари, що постачались позивачем не є іншими товарами.

Судом взято до уваги доводи контролюючого органу про те, що відповідно до абзацу «ї» пп.4 п.32 підрозділу 2 розділу XX «Перехідних положень» ПК України від оподаткування ПДВ звільняються товари оборонного призначення, які закуповуються виключно державними замовниками. Перелік державних замовників встановлений постановою КМУ від 03.03.2021 №363 «Питання оборонних закупівель», до якого не належать контрагенти позивача.

Відтак, Другим апеляційним судом скасовано рішення Полтавського окружного адміністративного у справі №440/6273/24 та прийнято нову постанову, якою у задоволенні позову підприємства відмовлено.

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