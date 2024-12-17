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Апелляционный суд подтвердил решение налоговой о штрафе на 1,6 млн гривен и отказ в бюджетном возмещении по НДС — детали дела

12:04, 17 декабря 2024
Налоговой была проведена документальная внеплановая проверка плательщика, по результатам которой составлен акт и установлен ряд нарушений.
Апелляционный суд подтвердил решение налоговой о штрафе на 1,6 млн гривен и отказ в бюджетном возмещении по НДС — детали дела
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Судом апелляционной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятых налоговых уведомлений-решений, которыми уменьшен размер отрицательного значения суммы НДС и отказано в предоставлении бюджетного возмещения по НДС и применены штрафные (финансовые) санкции на общую сумму 1 644 523,0 гривен. Об этом сообщили в налоговой службе Полтавской области.

Так, контролирующим органом проведена документальная внеплановая проверка плательщика, по результатам которой составлен акт и установлено нарушение абз. "б" п. 200.4 ст. 200 ТК Украины, п. 185.1 ст. 185, н.187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188, пп. "а" п. 193.1 ст. 193, п. 194.1 ст. 194, п. 32 подраздела 2 раздела XX «Переходных положений» НК Украины, п.5 раздела V Порядка заполнения и представления налоговой отчетности по НДС, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 28.01.2016 №21.

В обоснование исковых требований истец отметил, что осуществленные им хозяйственные операции по реализации товаров, освобожденные от налогообложения в соответствии с абзацем «й» пп.4 п.32 подраздела 2 раздела XX «Переходных положений» НК Украины.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции о том, что закупка государственными заказчиками касается только любых других товаров в смысле п.29 ч.1 ст. 1 Закона Украины «Об оборонных закупках», тогда как товары, поставляемые истцом, не являются другими товарами.

Судом приняты во внимание доводы контролирующего органа о том, что в соответствии с абзацем «й» пп.4 п.32 подраздела 2 раздела XX «Переходных положений» НК Украины от налогообложения НДС освобождаются товары оборонного назначения, закупаемые исключительно государственными заказчиками. Список государственных заказчиков установлен постановлением КМУ от 03.03.2021 №363 «Вопросы оборонных закупок», к которому не относятся контрагенты истца.

Следовательно, Вторым апелляционным судом отменено решение Полтавского окружного административного по делу №440/6273/24 и принято новое постановление, которому в удовлетворении иска предприятия отказано.

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