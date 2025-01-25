Владимир Зеленский заявил, что военная помощь от США не остановлена

Военная помощь для Украины не остановлена, подчеркнул Президент.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи и президентом Молдовы Маей Санду подчеркнул, что военная помощь для Украины не остановлена ​​на фоне распоряжения Госдепа о приостановке работы существующей международной помощи.

«Знаю, что было ограничение гуманитарных программ, программ для институций во всем мире. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена», – сказал Зеленский.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Государственный департамент США приступил к выполнению указа Президента США Дональда Трампа от 20 января о приостановлении на 3 месяца выплат разнообразным грантовым организациям.

Напомним, что указ Дональда Трампа касается приостановки на 30 выплат для грантовых организаций, финансируемых, в частности, через USAID, в частности медиа, общественных организаций по вопросам разных реформ. После аудита эти выплаты могут быть возобновлены.

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