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Володимир Зеленський заявив, що військова допомога від США не зупинена

14:26, 25 січня 2025
Військова допомога для України не зупинена, наголосив Президент.
Володимир Зеленський заявив, що військова допомога від США не зупинена
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Президент України Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі й президенткою Молдови Маєю Санду наголосив, що військова допомога для України не зупинена на тлі розпорядження Держдепу щодо призупинення роботи існуючої міжнародної допомоги.

«Знаю, що було обмеження гуманітарних програм, програм для інституцій у всьому світі. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена», — сказав Зеленський.

Як писала «Судово-юридична газета», Державний департамент США почав виконання указу Президента США Дональда Трампа від 20 січня стосовно призупинення на 3 місяці виплат різноманітним грантовим організаціям.

Нагадаємо, що указ Дональда Трампа стосується призупинення виплат для грантових організацій, які фінансуються зокрема через USAID, зокрема медіа, громадських організацій з питань різних реформ. Після аудиту ці виплати можуть бути відновлені.

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США гроші зброя Дональд Трамп Володимир Зеленський військова допомога

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