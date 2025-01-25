Володимир Зеленський заявив, що військова допомога від США не зупинена

Військова допомога для України не зупинена, наголосив Президент.

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі й президенткою Молдови Маєю Санду наголосив, що військова допомога для України не зупинена на тлі розпорядження Держдепу щодо призупинення роботи існуючої міжнародної допомоги.

«Знаю, що було обмеження гуманітарних програм, програм для інституцій у всьому світі. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена», — сказав Зеленський.

Як писала «Судово-юридична газета», Державний департамент США почав виконання указу Президента США Дональда Трампа від 20 січня стосовно призупинення на 3 місяці виплат різноманітним грантовим організаціям.

Нагадаємо, що указ Дональда Трампа стосується призупинення виплат для грантових організацій, які фінансуються зокрема через USAID, зокрема медіа, громадських організацій з питань різних реформ. Після аудиту ці виплати можуть бути відновлені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.