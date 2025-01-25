В городском приложении Киева упростили процесс возвращения эвакуированных на штрафплощадку авто

Процесс возвращения эвакуированных автомобилей в Киеве должен стать более удобным.

В городском приложении Киев Цифровой запустили обновление, чтобы упростить процесс возвращения эвакуированных автомобилей. Одна из ключевых новаций – возможность загружать документы разными способами.

Как указывают в КГГА, теперь загрузить документы, необходимые для возвращения авто, можно разными способами. Если нет водительского удостоверения или свидетельства о регистрации в Дії, один документ можно загрузить через Дію, а другой – сфотографировать и добавить в Киев Цифровой.

Еще одно важное изменение касается обратной связи по загруженным фото. В случае, если инспектор отклонит фото из-за несоответствия, пользователь получит пуш-уведомление с подробным объяснением, как именно следует скорректировать изображение. Это позволит избежать недоразумений и значительно ускорит процесс обработки заявлений.

В обновлении также усовершенствовали функцию прогнозирования времени проверки заявления. Теперь пользователи смогут узнать точное время утверждения заявки. Обычно проверка длится не более 15 минут, однако теперь ожидание станет еще более предсказуемым, указывают в КГГА.

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