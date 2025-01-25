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Верховный Суд отказал застройщику в реставрации и реконструкции здания возле Софии Киевской

16:36, 25 января 2025
Верховный Суд в последней судебной практике пришел к выводу, что принцип молчаливого согласия, на который ссылался застройщик, не может применяться в случаях, когда речь идет об объектах культурного наследия.
Верховный Суд отказал застройщику в реставрации и реконструкции здания возле Софии Киевской
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Верховный Суд подтвердил постановление Шестого апелляционного административного суда от 5 марта 2024 года по делу о работах в рамках памятки всемирного наследия ЮНЕСКО – Софии Киевской.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Ранее, Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда Киева от 18 августа 2020 года и принял новое постановление, которым отказал ЧАО «Л-Капитал» в реставрации и реконструкции нежилого здания, расположенного рядом с Софией Киевской.

Кроме того, отмечают в Министерстве, Верховный Суд в последней судебной практике пришел к выводу, что принцип молчаливого согласия, на который ссылался застройщик, не может применяться в случаях, когда речь идет об объектах культурного наследия. Такие работы должны отвечать требованиям международного и национального законодательства в области охраны культурного наследия.

«ЧАО «Л-Капитал» не соблюдало эти нормы, а МКИП действовало в рамках закона, отказывая в согласовании», - говорится в сообщении.

Как указывается, в 2020 году ЧАО «Л-Капитал» обратилось в Окружной административный суд города Киева с иском у Министерству культуры и информационной политики Украины (ныне – Министерство культуры и стратегические коммуникации Украины) «Л-Капитал» потребовал согласовать проектную документацию на реставрацию и реконструкцию нежилого здания.

«По выводам экспертов, такой проект мог нанести непоправимый ущерб визуальному восприятию объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – Софийского собора и близлежащих монастырских сооружений. Также была угроза нарушения гармоничного исторического облика улицы Золотоворотской, которая обеспечивает перспективный вид на купол колокольни Софии Киевской», - пояснили свою позицию в МКСК.

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