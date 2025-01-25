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Верховний Суд відмовив забудовнику у реставрації та реконструкції будівлі біля Софії Київської

16:36, 25 січня 2025
Верховний Суд в останній судовій практиці зробив висновки, що принцип мовчазної згоди, на який посилався забудовник, не може застосовуватись у випадках, коли мова йде про об’єкти культурної спадщини.
Верховний Суд відмовив забудовнику у реставрації та реконструкції будівлі біля Софії Київської
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Верховний Суд підтвердив постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 5 березня 2024 року у справі щодо робіт в межах пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софії Київської.

Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Раніше, Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 серпня 2020 року та прийняв нову постанову, якою відмовив ПрАТ «Л-Капітал» у реставрації та реконструкції нежитлової будівлі, яка розташована поруч із Софією Київською.

Крім того, зазначають у Міністерстві, Верховний Суд в останній судовій практиці зробив висновки, що принцип мовчазної згоди, на який посилався забудовник, не може застосовуватись у випадках, коли мова йде про об’єкти культурної спадщини. Такі роботи мають відповідати вимогам міжнародного та національного законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

«ПрАТ «Л-Капітал» не дотрималося цих норм, а МКІП діяло в межах закону, відмовляючи у погодженні», - йдеться у повідомленні.

Як вказується, у 2020 році ПрАТ «Л-Капітал» звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Міністерства культури та інформаційної політики України (нині – Міністерство культури та стратегічних комунікацій України). «Л-Капітал» вимагав погодити проєктну документацію на реставрацію та реконструкцію нежитлової будівлі.

«За висновками експертів, такий проєкт міг завдати непоправної шкоди візуальному сприйняттю об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софійського собору та прилеглих монастирських споруд. Також було загроза порушення гармонійного історичного вигляду вулиці Золотоворітської, яка забезпечує перспективний вид на купол дзвіниці Софії Київської», - пояснили свою позицію у МКСК.

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суд Верховний Суд забудова Київ ЮНЕСКО

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