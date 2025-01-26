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Засчитывается ли период простоя в стаж работы во вредных условиях — ответ Гоструда

17:56, 26 января 2025
Стало известно, засчитывается ли период простоя в стаж для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за работу во вредных условиях.
Засчитывается ли период простоя в стаж работы во вредных условиях — ответ Гоструда
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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области разъяснило, засчитывается ли период простоя в стаж для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за работу во вредных условиях.

Во время простоя действие трудового договора с работниками продолжается, однако они не выполняют свои должностные обязанности. Периоды работы, дающие право на ежегодные дополнительные отпуска, определенные частью первой статьи 9 Закона Украины «Об отпусках» (время фактической работы с вредными, тяжелыми условиями или с особым характером труда, время ежегодных основного и дополнительного отпуска и время работы беременных женщин, переведенных) на основании медицинского заключения на более легкую работу).

Таким образом, работник не имеет права на ежегодный дополнительный отпуск за период простоя.

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Гоструда отпуск

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