Кабмин уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны

Кабинет Министров на заседании 28 января принял одно кадровое решение. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, правительство уволило Дмитрия Клименкова с должности замминистра обороны.
Напомним, что министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Рустем Умеров сообщил, что контракт с главой АОЗ Мариной Безруковой продлен не будет, а Дмитрия Клименкова уволят с должности заместителя.
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