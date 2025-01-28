Кабмін звільнив Дмитра Кліменкова з посади заступника міністра оборони

Уряд ухвалив рішення звільнити заступника Рустема Умєрова.

Кабінет Міністрів на засіданні 28 січня ухвалив одне кадрове рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд звільнив Дмитра Кліменкова з посади заступника міністра оборони.

Кліменков відповідав за питання закупівель.

Нагадаємо, що міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що контракт із головою АОЗ Мариною Безруковою продовжено не буде, а Дмитра Кліменкова звільнять з посади заступника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.