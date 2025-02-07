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Песня «Сигма Бой» является частью информационной войны Кремля – ЦПД СНБО

13:54, 7 февраля 2025
Молодежный хит «Сигма Бой» стал частью идеологической манипуляции.
Песня «Сигма Бой» является частью информационной войны Кремля – ЦПД СНБО
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Песня «Сигма Бой» стала вирусной на платформе TikTok, а также набрала популярности на YouTube и Spotify, захватив внимание молодежи по всему миру. С первого взгляда это кажется просто трендовым хитом, который покоряет молодежные чаты и плейлисты. Однако, как выяснилось, этот трек является частью более широкой стратегии медийной манипуляции. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Россия уже давно использует музыку как часть своей «мягкой силы» (soft power), активно встраивая культурные нарративы в популярные медиаплатформы для закрепления своих идеологических влияний. «Сигма Бой» не является исключением, ведь через музыкальный контент распространяются определенные месседжи, которые усиливают политические и культурные стереотипы, выгодные Кремлю.

Как Кремль использует культурные тренды для пропаганды и почему важно обращать внимание на медиапродукты, которые способны формировать не только музыкальные предпочтения, но и идеологические убеждения рассказали в видео Центра противодействия дезинформации.

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россия война СНБО

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