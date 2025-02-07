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Пісня «Сигма Бой» є частиною інформаційної війни Кремля – ЦПД РНБО

13:54, 7 лютого 2025
Молодіжний хіт «Сигма Бой» став частиною ідеологічної маніпуляції.
Пісня «Сигма Бой» є частиною інформаційної війни Кремля – ЦПД РНБО
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Пісня «Сигма Бой» стала вірусною на платформі TikTok, а також набрала популярності на YouTube та Spotify, захопивши увагу молоді по всьому світу. З першого погляду це здається просто трендовим хітом, який підкорює молодіжні чати і плейлисти. Однак, як з'ясувалося, цей трек є частиною більш широкої стратегії медійної маніпуляції. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Росія вже давно використовує музику як частину своєї «м'якої сили» (soft power), активно вбудовуючи культурні наративи в популярні медіаплатформи для закріплення своїх ідеологічних впливів. «Сигма Бой» не є винятком, адже через музичний контент поширюються певні меседжі, які підсилюють політичні та культурні стереотипи, вигідні Кремлю.

Як Кремль використовує культурні тренди для пропаганди і чому важливо звертати увагу на медіапродукти, які здатні формувати не лише музичні вподобання, але й ідеологічні переконання розповіли у відео Центру протидії дезінформації.

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росія війна РНБО

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