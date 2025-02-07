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Працівники ТЦК будуть спілкуватися з громадянами ввічливо та з повагою, — речник командування Сухопутних військ Саранцев

13:20, 7 лютого 2025
Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев наголосив, що важливо викорінити зі спілкування такі поняття, як «бусифікація», «людолови» та «ухилянти».
Працівники ТЦК будуть спілкуватися з громадянами ввічливо та з повагою, — речник командування Сухопутних військ Саранцев
Фото ілюстративне, джерело фото: novyny.pro
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», для військовослужбовців ТЦК створять правила поведінки щодо поводження з цивільними.

Начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев повідомив, що планують створити певний набір правил щодо діяльності військовослужбовців ТЦК при здійсненні мобілізаційних засобів. Про це він сказав у коментарі «Радіо Свобода».

«Це стосується, зокрема, і спілкування з військовозобов’язаними під час заходів оповіщення, під час заходів, які вже відбуваються під час проведення оформлення.

Стрижневим, це звичайно має бути повага до громадян, це має бути максимально дотримані правила ввічливості, це має бути певна коректна поведінка, яка має супроводжувати весь цей процес для того щоб ми могли якомога більше збити цей негатив», - сказав він.

Також він хотів би, щоб такі слова, як «бусифікація», «людолови», «ухилянти» назавжди зникли з лексикону українців.

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ТЦК мобілізація

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