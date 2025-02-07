Работники ТЦК будут общаться с гражданами вежливо и с уважением, — спикер командования Сухопутных войск Саранцев

Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев подчеркнул, что важно искоренить из общения такие понятия, как «бусификация», «людоловы» и «уклонисты».

Фото иллюстративное, источник фото: novyny.pro

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», для военнослужащих ТЦК создадут правила поведения по обращению с гражданскими.

Начальник управления коммуникаций Командование Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сообщил, что планируют создать определенный набор правил деятельности военнослужащих ТЦК при осуществлении мобилизационных средств. Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода».

«Это касается, в частности, и общения с военнообязанными во время мер оповещения, во время мер, которые уже проходят во время проведения оформления.

Стержневым, это конечно должно быть уважение граждан, это должно быть максимально соблюдены правила вежливости, это должно быть определенное корректное поведение, которое должно сопровождать весь этот процесс для того, чтобы мы могли как можно больше сбить этот негатив», - сказал он.

Также он хотел бы, чтобы такие слова, как «бусификация», «людоловы», «уклоняющие», навсегда исчезли из лексикона украинцев.

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