В Киеве задержали россиянку, которая за $12000 обещала мужчине трудоустройство водителем для выезда за границу

Женщина пообещала трудоустроить военнообязанного в транспортную компанию, чтобы тот выехал за границу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении 33-летней гражданке РФ, которая обещала военнообязанному помощь в выезде за границу.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, женщина, почти 10 лет проживающая в Киеве, за 12 тыс. долларов США пообещала трудоустроить военнообязанного в транспортную компанию, которая находится в Одессе. После этого его данные должны были внести в систему «Путь».

«Как водитель, осуществляющий международные перевозки, мужчина мог беспрепятственно пересечь границу и больше не возвращаться в Украину», - заявили в прокуратуре.

Женщину задержали при получении половины оговоренной суммы – 6 тыс. долларов США. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

Также в прокуратуре добавили, что в Соломенском районном суде Киева слушается дело по обвинению этой же россиянки в участии в преступной организации, члены которой причастны к похищению людей, мошенничеству и несанкционированному сбыту информации с ограниченным доступом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.