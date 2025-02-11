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107 млн ​​грн на экспорте продукции военного назначения – правоохранители разоблачили преступную группу

18:08, 11 февраля 2025
Среди подозреваемых – бывшие должностные лица государственных предприятий и бенефициар частной компании.
107 млн ​​грн на экспорте продукции военного назначения – правоохранители разоблачили преступную группу
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Прокуроры САП и детективы НАБУ при оперативном сопровождении СБУ разоблачили организованную преступную группу, завладевшую более 107 млн ​​грн средств государственных предприятий, определяющих обороноспособность и безопасность Украины – участников концерна «Укроборонпром». Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Среди подозреваемых – бывшие должностные лица государственных предприятий и бенефициар частной компании.

Указывается, что по данным следствия, коррупционная схема заключалась в искусственном привлечении государственным предприятием, осуществлявшим экспорт продукции военного назначения украинского производства, компании-нерезидента для выполнения посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах. В то же время, фактически вся работа осуществлялась штатными сотрудниками государственного предприятия.

«В течение 2016-2019 годов госпредприятие оплатило компании-нерезиденту более 3,78 млн евро (эквивалент свыше 107,2 млн грн) за якобы выполненные работы, которые фактически не производились. Эти средства проходили через счета фиктивных компаний и в дальнейшем распределялись между участниками преступной группы», – сообщили в НАБУ.

В настоящее время продолжается следствие.

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НАБУ СБУ САП подозреваемый

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