107 млн грн на експорті продукції військового призначення – правоохоронці викрили злочинну групу

Серед підозрюваних – колишні службові особи державних підприємств та бенефіціар приватної компанії.

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Прокурори САП та детективи НАБУ за оперативного супроводу СБУ викрили організовану злочинну групу, яка заволоділа понад 107 млн грн коштів державних підприємств, що визначають обороноздатність та безпеку України, – учасників концерну «Укроборонпром». Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

Серед підозрюваних – колишні службові особи державних підприємств та бенефіціар приватної компанії.

Вказується, що за даними слідства, корупційна схема полягала у штучному залученні державним підприємством, що здійснювало експорт продукції військового призначення українського виробництва, компанії-нерезидента для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах. Водночас фактично вся робота здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства.

«Протягом 2016-2019 років держпідприємство сплатило компанії-нерезиденту понад 3,78 млн євро (еквівалент понад 107,2 млн грн) за нібито виконані роботи, які фактично не здійснювалися. Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній та в подальшому розподілялися між учасниками злочинної групи», - повідомили у НАБУ.

Наразі триває слідство.

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