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У Києві затримали росіянку, яка за $12000 обіцяла чоловіку працевлаштування водієм для виїзду за кордон

07:54, 12 лютого 2025
Жінка пообіцяла працевлаштувати військовозобов’язаного до транспортної компанії, що той виїхав за кордон.
У Києві затримали росіянку, яка за $12000 обіцяла чоловіку працевлаштування водієм для виїзду за кордон
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У Києві правоохоронці викрили та повідомили про підозру 33-річній громадянці РФ, яка обіцяла військовозобов’язаному допомогу у виїзді за кордон.

Як повідомила Київська міська прокуратура, жінка, яка майже 10 років мешкає у Києві, за 12 тис. доларів США пообіцяла працевлаштувати військовозобов’язаного до транспортної компанії, що знаходиться в Одесі. Після цього його дані мали внести до системи «Шлях».

«Вже як водій, що здійснює міжнародні перевезення, чоловік міг безперешкодно перетнути кордон та більше не повертатися до України», - заявили у прокуратурі.

Жінку затримали під час отримання половини обумовленої суми – 6 тис. доларів США. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Також у прокуратурі додали, у Солом’янському районному суді Києва слухається справа за обвинуваченням цієї ж росіянки в участі у злочинній організації, члени якої причетні до викрадення людей, шахрайства та несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом. 

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прокуратура Київ

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